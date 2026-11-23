Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với hồ sơ chính sách xây dựng Luật An ninh hàng không. Trong dự thảo tờ trình Chính phủ về chính sách Luật An ninh hàng không, Bộ Công an cho rằng sự phát triển nhanh của ngành hàng không cùng những nguy cơ an ninh mới đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao chức năng quản lý, yêu cầu bảo vệ quyền công dân và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng được cơ quan soạn thảo nêu làm căn cứ xây dựng luật.

28 vụ vật thể bay xâm nhập vùng cấm trong 9 tháng

Theo Bộ Công an, hàng không dân dụng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, đưa yêu cầu bảo đảm an ninh lên quy mô và tính chất mới.

Năm 2025, toàn thị trường vận chuyển khoảng 83,5 triệu lượt hành khách và gần 1,5 triệu tấn hàng hóa.

Bộ Công an đánh giá tình hình vi phạm an ninh hàng không nhìn chung được kiểm soát. Tuy nhiên, các hành vi gây rối, vi phạm quy định an toàn bay, trộm cắp và lợi dụng đường hàng không để vận chuyển hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp.

Một trong những vấn đề được nêu trong tờ trình là tình trạng thiết bị bay không người lái, vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay tại các sân bay.

Năm 2025, cả nước ghi nhận 34 vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng cấm tại 3 cảng hàng không gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Thọ Xuân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 28 vụ thiết bị bay không người lái, vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay tại 7 cảng hàng không gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Đà Nẵng, Cam Ranh, Điện Biên và Vinh.

Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự thảo dẫn vụ việc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tháng 8 gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng. Trước đó, từ ngày 13 đến 16/6/2025, thiết bị bay không người lái liên tiếp xâm nhập khu vực sân bay Thọ Xuân, khiến một chuyến bay bị chậm, 5 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh và 5 chuyến bị hủy.

Theo tờ trình, tại một số sân bay còn xảy ra tình trạng chiếu tia laser vào buồng lái, thả diều, đốt rơm rạ gây khói trong khu vực tĩnh không.

Những vật phẩm nguy hiểm được hành khách mang theo cũng là mối lo. Ngày 19/11/2025, lực lượng chức năng phát hiện một hành khách mang 50 kíp nổ điện trong hành lý xách tay tại sân bay Thọ Xuân.

Bên cạnh các mối đe dọa trực tiếp, Bộ Công an cho rằng hệ thống điều hành không lưu, làm thủ tục chuyến bay và cơ sở dữ liệu hành khách có thể đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng, phát tán mã độc hoặc rò rỉ dữ liệu.

Quy định về kiểm soát chất lượng an ninh hàng không còn chung chung

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không. Chức năng cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi cũng được chuyển về Bộ Công an.

Theo cơ quan soạn thảo, Luật Hàng không dân dụng hiện hành đã quy định về Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam, song một số nội dung chưa cụ thể.

Trong đó có việc tách bạch chức năng điều tiết, giám sát với chức năng thực hiện kiểm soát an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể và cơ chế phối hợp giữa nhà chức trách an ninh hàng không với nhà chức trách hàng không.

(Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Việc phối hợp được cho là cần làm rõ đối với những nội dung liên quan đến cả an ninh và an toàn, như kiểm soát hàng nguy hiểm, thiết kế cảng hàng không, đình chỉ khai thác bay hoặc điều tra sự cố.

Bộ Công an cũng cho biết quy định hiện hành về kiểm soát chất lượng an ninh hàng không còn những nội dung chung, mang tính nguyên tắc. Một số vấn đề chưa được quy định cụ thể, như nguyên tắc độc lập trong hoạt động kiểm soát chất lượng và trách nhiệm khắc phục sơ hở, thiếu sót sau kiểm tra, đánh giá.

Theo dự thảo, Luật Hàng không dân dụng cũng chưa có quy định về bảo đảm an ninh thông tin hàng không, trong khi các hệ thống thông tin và dữ liệu phục vụ hàng không cần được bảo vệ trước nguy cơ can thiệp bất hợp pháp.

Làm rõ các biện pháp liên quan quyền công dân

Bộ Công an cho biết Luật Hàng không dân dụng đã quy định một số biện pháp bảo đảm an ninh liên quan đến quyền công dân, như từ chối vận chuyển hành khách vì lý do an ninh hoặc lục soát khi có dấu hiệu đe dọa an ninh hàng không.

Các nội dung về thẩm quyền, phạm vi, thời hạn và nguyên tắc áp dụng được quy định chi tiết tại nghị định. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện ở cấp luật những nội dung trực tiếp hạn chế quyền; làm rõ trường hợp, điều kiện áp dụng và cơ chế bảo vệ quyền công dân.

Về yêu cầu hội nhập, dự thảo nêu Việt Nam đã được Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành ở mức cao.

Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Công an nhận thấy một số khuyến nghị của ICAO chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ trong hệ thống pháp luật liên quan đến an ninh hàng không của Việt Nam.

Từ các căn cứ trên, Bộ Công an đề xuất 4 nhóm chính sách, tập trung vào quản lý nhà nước; bảo đảm an ninh và xử lý các hành vi đe dọa; kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro; bảo đảm nguồn lực cho hoạt động an ninh hàng không.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Công an đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật An ninh hàng không tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2027. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6/2028.