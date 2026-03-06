Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại bãi đất trống gần công viên nước

Vào khoảng 14h30 ngày 6/3, một người dân đi đường bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bãi đất trống đối diện công viên nước trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ Công an phường Tân An, người dân này khi lại gần kiểm tra vật thể lạ đã hoảng hốt phát hiện đó là một trẻ sơ sinh đã tử vong và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Hiện tại, giới tính cùng các thông tin liên quan về thi thể trẻ sơ sinh vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé là một bãi đất trống được bao quanh bởi tường gạch và tôn quây kín, việc phát hiện trở nên khó khăn nếu không quan sát kỹ.