Thi thể người phụ nữ dưới sông sau một ngày mất tích ở TPHCM

Chiều 8/5, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong dưới sông Cỏ May.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới sông Cỏ May đoạn qua cầu Cửa Lấp, giáp phường Phước Thắng và xã Long Hải (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, công an đến hiện trường, ghi lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, nạn nhân là nữ, mặc bộ quần áo màu vàng, áo khoác màu đỏ.

Một số người sau đó đến xin nhận dạng và xác định nạn nhân là bà P.T.T. (57 tuổi, ngụ phường Phước Thắng).

Trước đó, hơn 14h ngày 7/5, bà T. đi bộ rời khỏi nhà trên đường 3/2 (phường Phước Thắng) cách cầu Cửa Lấp khoảng 7km và không trở về nhà.

Người thân của bà T. đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng không có kết quả.