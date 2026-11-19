Ngày 19/11, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi biển địa phương.

Vụ việc được người dân phát hiện vào gần 17h ngày 18/11 tại bãi biển xã Thạch Khê. Bên cạnh nạn nhân có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây thun.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Thạch Khê và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Cơ quan chức năng sau đó xác định nạn nhân là L.V.C. (SN 1993, trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), làm nghề giao hàng (shipper). Người thân của nạn nhân đã đến nhận thi thể.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.