Theo em đến lớp, nữ sinh bị xe tải tông tử vong ở TPHCM

Chiều tối 25/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đạp điện khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, hơn 16h cùng ngày, tài xế lái xe tải biển số 67H-034.xx chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh, theo hướng Dầu Tiếng đi Thủ Dầu Một.

Khi đến điểm giao với đường DX-102 (phường Chánh Hiệp), phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp điện do hai nữ sinh chở nhau.

Vụ tai nạn làm N.T.N.T. (18 tuổi, ngụ phường Phú An) tử vong tại chỗ; nạn nhân còn lại khoảng 14 tuổi bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Sau va chạm, chiếc xe tải lao sang làn đường ngược lại.

Chiếc xe tải lao sang làn đường ngược chiều sau vụ va chạm (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an phường Chánh Hiệp và lực lượng CSGT có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Ba của T. cho biết, con gái 18 tuổi nhưng mới chuẩn bị bước vào lớp 11. T. mắc bệnh từ nhỏ nên đi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa.

Chiều nay, người em bà con ở gần nhà đi học múa, T. xin ba cho đi theo em đến lớp chơi thì không may gặp tai nạn.