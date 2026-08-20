Thêm 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng được phê duyệt

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 20/8 đoàn công tác của cơ quan này do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) tại thành phố Đại Liên nhằm thúc đẩy thương mại nông sản, tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật và tăng cường cơ chế phối hợp giữa hai bên.

Một trong những thông tin tích cực xung quanh chuyến công tác là phía Trung Quốc phê duyệt thêm số lượng lớn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản Việt Nam, đặc biệt đối với mặt hàng sầu riêng.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu (phải) làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) tại thành phố Đại Liên (Ảnh: Bộ NN&MT).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, GACC đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam, gồm 487 vùng trồng và 249 cơ sở đóng gói.

Kết quả, 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt, đạt tỷ lệ tương ứng 82,3% và 66,7% số hồ sơ được đánh giá.

Hiện còn 283 mã số vùng trồng và 160 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng chờ GACC xem xét, phản hồi

“Việc được phê duyệt bổ sung một số lượng lớn vùng trồng, cơ sở đóng gói góp phần mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc, tạo thêm điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu, nhất là trong thời điểm ngành hàng đang bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên”, Bộ này cho hay.

Cùng với sầu riêng, trong đợt này phía Trung Quốc cũng phê duyệt thêm 6 mã số vùng trồng dừa, ớt và 70 mã số cơ sở đóng gói của các sản phẩm nông sản khác của Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao sự phối hợp của GACC, đặc biệt trong việc khẩn trương tổ chức đánh giá số lượng lớn hồ sơ sầu riêng và tăng cường trao đổi ở cấp kỹ thuật giữa hai bên.

Phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị GACC đẩy nhanh quá trình đánh giá, đặc biệt đối với các mặt hàng đang bước vào vụ thu hoạch, xuất khẩu chính; đồng thời xem xét tăng tần suất tiếp nhận danh sách, hồ sơ đề nghị phê duyệt. Qua đó rút ngắn thời gian chờ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu mùa vụ và nhu cầu thương mại của doanh nghiệp hai nước.

Sầu riêng bán tại một cửa hàng thực phẩm ở Trung Quốc (Ảnh: China News).

Trong số các hồ sơ sầu riêng được đánh giá đợt này, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, còn 86 vùng trồng và 83 cơ sở đóng gói cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện để GACC xem xét trong bước tiếp theo.

Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thông tin với GACC về những thay đổi trong hệ thống quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói của Việt Nam theo Nghị quyết số 36/2026.

Việt Nam đang chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, phân loại rủi ro và trách nhiệm của chủ thể; số hóa toàn trình và quản lý tập trung dữ liệu mã số.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đang được hoàn thiện để từng bước kết nối thông tin từ vùng sản xuất, cơ sở đóng gói đến lô hàng và thị trường.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc cải cách thủ tục trong nước không làm giảm các điều kiện kỹ thuật đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc. Các chủ thể vẫn phải đáp ứng đầy đủ nghị định thư, yêu cầu kỹ thuật và quy định của GACC. Mục tiêu của đổi mới là tăng tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm của chủ thể và hiệu quả giám sát, hậu kiểm.

401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đáp ứng yêu cầu vừa được phía Trung Quốc phê duyệt (Ảnh: Minh Hậu).

Việc triển khai hệ thống mới có thể làm tăng số lượng mã số gửi GACC phê duyệt. Do đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị GACC phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được gửi sang nhằm tạo thuận lợi cho thương mại song phương giữa hai nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương tăng cường hướng dẫn, giám sát và hậu kiểm; nâng cao chất lượng vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc để hướng tới sản xuất minh bạch. Điều này nhằm tạo nền tảng cho xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.