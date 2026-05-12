Thấy tê tê Java quý hiếm lạc vào vườn, người dân giao nộp cho chính quyền

Ngày 12/5, UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết địa phương vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và Công an xã tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, ngày 11/5, ông Thái Doãn Tuấn, trú tại bản Việt Hương, xã Quỳ Châu, phát hiện một cá thể động vật hoang dã đi lạc vào vườn nhà. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tuấn đã nhanh chóng trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê được ông Tuấn ở xã Quỳ Châu phát hiện (Ảnh: Vi Zen).

Theo biên bản tiếp nhận, cá thể trên có tên khoa học Manis javanica (tê tê Java), thuộc nhóm IB - danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cá thể tê tê là con cái, nặng khoảng 0,4kg, dài khoảng 30cm, tại thời điểm tiếp nhận có tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã thả cá thể tê tê Java về môi trường tự nhiên phù hợp.

Lực lượng chức năng thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên (Ảnh: Vi Zen).

Đại diện UBND xã Quỳ Châu cho biết việc người dân chủ động trình báo, giao nộp động vật hoang dã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn.