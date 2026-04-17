Tháo dỡ dãy ki ốt xập xệ ở “thiên đường sung sướng” Hòn Câu

Ngày 16/4, ông Trần Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tháo dỡ 1/4 số ki ốt dọc bãi biển Hòn Câu thuộc địa phận xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu cũ.

“Việc giải tỏa các công trình này bắt đầu triển khai từ ngày 13/4, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Chúng tôi đang huy động nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành việc giải tỏa hơn 140 ki ốt trước nghỉ lễ 30/4-1/5”, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu thông tin.

Dãy ki ốt nơi một thời được gọi là "thiên đường sung sướng" (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Thông, kế hoạch giải tỏa dãy ki ốt hư hỏng, cũ nát, xuống cấp tại khu vực biển Hòn Câu đã được xây dựng từ trước.

Vừa qua, món “cá trích nướng” gây sốt, địa phương đã đón đông đảo người dân và du khách trong tỉnh Nghệ An đến thưởng thức. Dự kiến, trong dịp nghỉ 30/4 tới đây, xã Hải Châu sẽ đón nhiều du khách đến tắm biển, thưởng thức hải sản.

Bên cạnh chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hải sản phục vụ du khách, xã Hải Châu triển khai lực lượng công tác dọn dẹp vệ sinh bãi biển, chỉnh trang và tạo không gian thông thoáng khu vực ven biển cũng được đẩy mạnh, trong đó có việc giải tỏa các ki ốt nói trên.

Vào khoảng năm 2012-2013, có hơn 140 ki ốt được xây dựng san sát dọc bãi biển Hòn Câu. Ngoài việc phục vụ ăn uống, giải khát, khu vực này có phục vụ "dịch vụ vui vẻ" cho khách làng chơi.

Việc giải tỏa dãy ki ốt này nhằm tạo không gian hướng ra biển, thu hút du khách đến với bãi biển đẹp, bằng phẳng... (Ảnh: Hoàng Lam).

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, hoạt động mại dâm tại “thiên đường sung sướng” này từng bước được xóa bỏ. Các ki ốt kinh doanh dịch vụ giải khát, ăn uống, nhà nghỉ lần lượt đóng cửa, bỏ hoang dẫn tới xuống cấp, khiến diện mạo bờ biển này trở nên nhếch nhác.

Năm 2022, UBND xã Diễn Hải cũ cũng đã lên kế hoạch giải tỏa dãy ki ốt này, đồng thời thông báo cho các hộ dân tự giải tỏa nhưng phần lớn người dân không chấp hành.

Trong chiều dài 25km bờ biển của huyện Diễn Châu cũ, Hòn Câu được đánh giá là bãi biển đẹp với dải cát dài, bằng phẳng, sóng êm. Đây được xem là khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển theo hướng du lịch, đặc biệt là khi tuyến đường ven biển qua địa bàn được đưa vào phục vụ lưu thông.

Cùng với việc giải tỏa các ki ốt cũ nát án ngữ bờ biển, chính quyền xã Hải Châu đang có kế hoạch kêu gọi nhà đầu tư vào khai phá tiềm năng du lịch nơi đây.