Thanh tra xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập kết nối với công an

Thanh tra Chính phủ đang thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. Để có cơ sở xác định tổng mức đầu tư, cơ quan này vừa đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin gửi báo giá theo mẫu.

Trong đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng, triển khai tại Thanh tra Chính phủ và Trung tâm dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an với phạm vi triển khai trên toàn quốc, quy mô dành cho tất cả đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, gồm: Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND.

“Hệ thống đóng vai trò là một hệ thống giám sát, bảo đảm an toàn thông tin tổng thể cho các hệ thống Chính phủ điện tử. Do đó hệ thống cần có tính sẵn sàng và độ tin cậy cao, đảm bảo khả năng hoạt động một cách chính xác, ổn định”, Thanh tra Chính phủ đưa ra “đầu bài”.

Cơ quan thanh tra yêu cầu hệ thống phải đảm bảo năng lực xử lý và kết nối thông suốt cho các ứng dụng và toàn bộ người dùng bên trong hệ thống. Toàn bộ hệ thống phải được bảo vệ an ninh khi kết nối ra mạng bên ngoài.

“Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ mới tiên tiến, hiện đại và đang được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên thế giới; đảm bảo tính tương thích với các thiết bị hiện có tại Thanh tra Chính phủ”, cơ quan này nhấn mạnh.

Đơn vị phát triển phần mềm phải cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu thời gian ngừng do sự cố. Thông tin trong cơ sở dữ liệu không bị tiết lộ cho những người không có thẩm quyền; thông tin không bị thay đổi, phá huỷ và phải có khả năng truy xuất khi cần thiết, theo Thanh tra Chính phủ.