Ngày 18/5, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã làm việc với đoàn của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang.

Đối với nội dung thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Khánh Hòa, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến 30/4; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với các cơ quan, ban ngành ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hùng Anh).

Đối với nội dung thanh tra dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô tại tỉnh Khánh Hòa do Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư, thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Dự án Sông Lô nằm tại phường Nam Nha Trang, cách trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang) hơn 15km về phía Nam.

Theo hồ sơ, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi hơn 180ha đất tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa). Trong đó, hơn 170ha được cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang thuê trong thời hạn 50 năm để triển khai dự án Sông Lô; phần diện tích còn lại do tỉnh Khánh Hòa quản lý, sử dụng làm đường giao thông theo quy hoạch.

Một góc dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô (Ảnh: Trung Thi).

Sau khi được cho thuê đất, chủ đầu tư xây dựng các khu resort, nhà hàng, khách sạn, sân golf để kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, một số người dân có đất thuộc khu vực ảnh hưởng đã gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện đến các cơ quan chức năng liên quan việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư. Vụ việc kéo dài hàng chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm thanh tra toàn diện dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô nhằm làm rõ những vướng mắc tồn tại suốt nhiều năm qua, có hướng xử lý dứt điểm.

Phần đất phía Tây thuộc dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô đã bị thu hồi nhưng bỏ hoang hóa nhiều năm nay (Ảnh: Trung Thi).

Sau khi làm việc với tỉnh Khánh Hòa, tháng 9/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kết luận, đối với khu du lịch và giải trí Sông Lô, Phó Thủ tướng thống nhất với kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra, sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Theo kết luận, dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ.