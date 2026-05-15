Thanh toán 10.300 tỷ đồng cho trên 43.000 đương sự trong vụ Vạn Thịnh Phát

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý Thi hành dân sự (Bộ Tư pháp), mới đây, ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TPHCM, cho biết cơ quan này đã xây dựng phần mềm phục vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm.

Ông Hóa đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô rất lớn, tính chất phức tạp và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng chưa từng có trong thực tiễn, được sự quan tâm lớn của dư luận. Vụ án liên quan đến số lượng tài sản khổng lồ, đa dạng về loại hình như bất động sản, cổ phần, trái phiếu, quyền tài sản và các giao dịch tài chính phức tạp.

"Đặc biệt, số lượng người được thi hành án (trái chủ) lên đến hàng chục nghìn người, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác tổ chức thi hành án cả về độ chính xác, tiến độ thực hiện lẫn yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch”, ông Hóa cho hay.

Với số lượng lên đến 43.108 người được thi hành án (trái chủ), việc thực hiện chi trả đầy đủ, đúng đối tượng, số tiền và đúng thời hạn theo phương thức thủ công gần như bất khả thi, đòi hỏi số lượng nhân lực rất lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót.

Trước thực tế đó, Thi hành án dân sự TPHCM triển khai xây dựng các phần mềm chuyên dụng phục vụ toàn diện quá trình tổ chức thi hành đại án này. Nổi bật trong đó là việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm phân loại tài sản thi hành án và thanh toán tiền thi hành án.

Ba tổ công tác gồm 24 chấp hành viên được thành lập nhằm giải quyết vụ Trương Mỹ Lan. Quá trình xây dựng, cung cấp dữ liệu cho phần mềm diễn ra suốt 3 tháng liền. Nhiều cán bộ thuộc Phòng Nghiệp vụ 2 và Văn phòng Thi hành án dân sự TPHCM phải làm ngày, làm đêm để hoàn thành cập nhật dữ liệu.

Thông qua hệ thống này, chỉ với một lệnh duy nhất, cơ quan thi hành án đã thực hiện chuyển tiền đồng loạt cho hơn 43.000 đương sự.

“Chúng tôi đã thanh toán 8 đợt với tổng số tiền hơn 10.300 tỷ đồng, được sự đồng thuận của dư luận, bảo đảm độ chính xác, không phát sinh bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào. Kết quả này không chỉ thể hiện tính ưu việt vượt trội của giải pháp công nghệ mà còn khẳng định mức độ an toàn, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án”, ông Hóa nhấn mạnh.

Như Dân trí thông tin, các bản án đã tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Thi hành án dân sự TPHCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản theo bản án đã tuyên đối với bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án.

Hàng loạt tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan sắp được đưa ra đấu giá, gồm: Nhà máy Tanifood Tây Ninh cùng hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị chế biến nông sản, với tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỷ đồng; 3 ô tô hạng sang (Maybach, BMW, Lexus) và hai túi xách Hermès.