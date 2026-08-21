Thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ viện ở TPHCM

Ngày 21/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ ở phường Tân Sơn Hòa.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/8, các nhân viên của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ J.L. trên đường Bạch Đằng (phường Tân Sơn Hòa) phát hiện anh N.Q.T. (24 tuổi, ngụ TPHCM) nằm bất động ở hành lang tại tầng 4 của tòa nhà.

Nhân viên y tế sau đó có mặt kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Xe cứu thương đến hiện trường (Ảnh: Hoàng Lê).

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.