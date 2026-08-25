Thanh niên ở Lâm Đồng bốc đầu xe, quay clip đăng TikTok

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với K.L. (SN 2009, trú tại xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) về hành vi bốc đầu xe máy.

Trước đó, vào 0h30 ngày 30/6, K.L. điều khiển xe máy chở theo K.Đ. (SN 2010, trú tại xã Hiệp Thạnh) lưu thông trên quốc lộ 20. Trong lúc lái xe, L. thực hiện động tác bốc đầu để nhóm bạn đi cùng quay clip.

K.L. bốc đầu xe để nhóm bạn quay clip đăng TikTok (Ảnh cắt từ clip).

Đến ngày 1/7, L. đăng clip thể hiện cảnh bốc đầu xe lên mạng xã hội TikTok để thu hút tương tác.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh, mời L. lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với K.L. về các lỗi điều khiển xe máy bằng 1 bánh, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử lý những người liên quan vụ việc.