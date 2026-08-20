Thanh niên lái xe máy nẹt pô tóe lửa ở Lâm Đồng

Ngày 20/8, lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Theo hình ảnh được ghi lại, 2 thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy.

Thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô tóe lửa (Ảnh: Cắt từ clip).

Quá trình di chuyển, những người này liên tục điều khiển xe lạng lách, nẹt pô và tạo tia lửa. Một số người chạy xe máy theo hô hào, cổ vũ cho 2 thanh niên.

Clip sau đó được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Lực lượng CSGT đang xác minh vụ việc, làm rõ danh tính những người điều khiển phương tiện và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.