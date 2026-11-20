Ngày 20/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phan Thiết), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, xử lý 2 vụ việc thanh niên điều khiển xe máy có hành vi nguy hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi lại trong các video lan truyền trên mạng xã hội.

Thanh niên lái xe máy bằng chân ở Lâm Đồng (Ảnh: Châu Tỉnh).

Theo hình ảnh trong video thứ nhất, 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy kiểu dáng Dream, di chuyển vào làn đường dành cho ô tô trên đường Lê Duẩn, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, người cầm lái liên tục lạng lách, đánh võng và nhiều lần bốc đầu xe, trong khi một số người đứng bên đường cổ vũ.

Ở vụ việc thứ hai, video ghi lại cảnh 3 thanh niên cùng ngồi trên một xe mô tô tay côn lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, trong đó 2 người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, nam thanh niên cầm lái thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, dùng hai chân điều khiển xe, chạy lấn vào làn đường dành cho ô tô.

Hiện cả hai video chưa xác định được thời điểm xảy ra vụ việc. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm những người liên quan, xử lý theo quy định.