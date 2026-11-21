Ngày 21/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Theo quyết định, khu đất có tổng diện tích hơn 1,5ha, thuộc địa giới hành chính phường Bỉm Sơn.

Khu đất đấu giá tiếp giáp với đường Lê Thanh Nghị và kho thiết bị nhà máy xi măng Bỉm Sơn (Ảnh: Google maps).

Đây là khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được kết nối hạ tầng giao thông.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất trên là hơn 12,6 tỷ đồng. Mức giá này được xác định theo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1 và hệ số điều chỉnh giá đất, chưa bao gồm giá trị tài sản gắn liền với đất.

Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất.

Theo quyết định, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo, quy định cụ thể số vòng đấu giá, bước giá và tổ chức đấu giá theo quy định, bảo đảm mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.