Ngày 19/11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo kiểm tra tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa lớn tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) sau khi báo Dân trí phản ánh.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa, UBND xã Nông Cống, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng ngập lụt.

Các đơn vị phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh và trả lời báo Dân trí trước ngày 25/11.

Mưa lớn gây ngập lụt tại xã Nông Cống hôm 9/11 (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, xã Nông Cống vốn là địa bàn vùng trũng, có sông Yên chảy qua. Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về có thể thoát ra các cánh đồng trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi nhiều tuyến giao thông được xây dựng, một số cánh đồng tại xã Nông Cống bị chia cắt, khiến khả năng tiêu thoát nước không còn thuận lợi như trước.

Điển hình là khu dân cư thôn Vạn Thiện, nơi có tuyến đường nối từ quốc lộ 45 đến nút giao Vạn Thiện thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua. Người dân địa phương cho biết, kể từ khi tuyến đường này được xây dựng, mỗi khi mưa lớn, việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Tuyến đường cắt ngang cánh đồng khiến việc tiêu thoát lũ gặp khó khăn (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống, xác nhận tình trạng cứ mưa lớn là ngập lụt đã xuất hiện trên địa bàn trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Theo ông Quân, mưa lớn cực đoan, lượng mưa tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập lụt trên địa bàn diễn ra thường xuyên hơn. Về giải pháp khắc phục, ông Quân cho biết địa phương đang gặp nhiều khó khăn, gần như phải sống chung với lũ.