Téc nước "bay" từ ngôi nhà cao tầng đang xây, suýt trúng 3 bố con ở Hà Nội

Sáng 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc téc nước rơi từ công trình xây dựng xuống sân một nhà người dân hàng xóm, suýt trúng 3 người đang chơi.

Theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra vào khoảng 16h57 ngày 18/8, tại khu vực Cổ Dương, xã Phúc Thịnh.

Chiếc téc nước bị gió thổi bay xuống sân nhà hàng xóm, suýt trúng 3 bố con đang chơi ở sân nhà (Ảnh: Cắt từ clip).

"Rất may thời điểm xảy ra sự việc, téc nước không rơi trúng ai. Chúng tôi đã cử cán bộ tới công trình nêu trên để nhắc nhở. Đây là một ngôi nhà cao khoảng 5 tầng của người dân. Thời điểm xảy ra sự việc trời đang có mưa dông khiến chiếc téc không chứa nước bị thổi rơi xuống suýt trúng 3 bố con nhà hàng xóm", ông Bằng nói.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra sự việc, sân nhà người dân có một người lớn và 2 trẻ nhỏ đang chơi, bất ngờ chiếc téc nước rơi từ công trình xây dựng bên cạnh xuống suýt trúng 3 người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.