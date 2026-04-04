Tây Ninh yêu cầu bàn giao mặt bằng dự án đường ĐT830E trước 15/4

Ngày 4/4, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã giao UBND các xã Bến Lức, Mỹ Yên khẩn trương vận động người dân, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án đường ĐT830E chậm nhất ngày 15/4.

Dự án đường ĐT830E dài khoảng 9,3km, kết nối từ cao tốc TPHCM - Trung Lương đến đường ĐT830. Đây là công trình quan trọng, trùng với hướng tuyến Vành đai 4 TPHCM, góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm đô thị Bến Lức.

Nhiều đoạn trên đường ĐT830E chưa được bàn giao mặt bằng (Ảnh: An Huy).

Công trình khởi công từ tháng 4/2023. Giai đoạn 1 được đầu tư 2 tuyến đường song hành, mỗi tuyến gồm 2 làn xe hỗn hợp rộng 7m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m; đồng thời xây dựng các cầu vượt sông Bến Lức trên hai tuyến song hành.

Phần đường kết nối ra ĐT830 được đầu tư với quy mô 6 làn xe, mặt đường rộng 20m, nền đường rộng 30m.

Theo quy hoạch hoàn chỉnh, tuyến sẽ được nâng cấp thành đường cao tốc 8 làn xe, có 2 làn dừng khẩn cấp; đường song hành bố trí 4 làn xe hỗn hợp (mỗi chiều 2 làn).

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 768 tỷ đồng, kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 2.494 tỷ đồng. Dự án được gia hạn tiến độ hoàn thành đến cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, thời điểm hoàn thành chưa được xác định.

Dự án đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho 878 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích thu hồi hơn 40,16ha, kinh phí hơn 1.644 tỷ đồng.

Trong đó, 843/878 trường hợp (đạt 96%) đã nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền hơn 1.527 tỷ đồng (đạt 92%). Còn lại 35 trường hợp chưa nhận tiền, với kinh phí hơn 117 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 1,84ha.

Các trường hợp chưa nhận tiền tập trung tại xã Mỹ Yên (15 trường hợp) và xã Bến Lức (20 trường hợp).