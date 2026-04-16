Tây Ninh xả nước hồ Dầu Tiếng giảm mặn, cải thiện nguồn nước sông Sài Gòn

Ngày 16/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, dự báo từ nay đến hết tháng 5, hiện tượng Enso (biến đổi khí hậu tự nhiên) có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-90%.

Dù lượng nước trữ tại các hồ chứa thủy lợi vẫn đạt khoảng 70-80% dung tích thiết kế, nhưng do bước vào cao điểm mùa khô, lượng mưa và dòng chảy trên các sông suối khu vực Đông Nam Bộ duy trì ở mức thấp.

Khu vực hồ Dầu Tiếng ở địa phận tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Tình trạng này kéo theo nguy cơ xâm nhập mặn và gia tăng ô nhiễm môi trường nước tại các lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Để chủ động kiểm soát tình hình, cơ quan chức năng cần triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ nguồn nước và phục vụ sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh phối hợp điều tiết, xả nước hợp lý. Việc xả nước thực hiện theo hình thức chia đợt hoặc duy trì dòng chảy liên tục nhằm đẩy mặn, cuốn trôi lục bình và các tạp chất ô nhiễm.

Giải pháp này không chỉ cải thiện chất lượng môi trường nước mà còn duy trì dòng chảy tối thiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản sau thu hoạch qua đường thủy.

Bên cạnh đó, sở giao các đơn vị chuyên môn theo dõi sát diễn biến thời tiết và số liệu quan trắc tự động chất lượng nguồn nước; giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước.