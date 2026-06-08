Tây Ninh rà soát phương án dời trung tâm hành chính tỉnh

Ngày 8/6, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông tin về việc triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung nghiên cứu bố trí lại trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh từ phường Long An về khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa.

Theo Sở Tài chính, ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch có nội dung nghiên cứu phương án bố trí lại trung tâm hành chính của tỉnh.

Một khu đô thị đang hình thành ở trung tâm xã Hậu Nghĩa (Ảnh: An Huy).

Tuy nhiên, ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tận dụng tối đa công năng các trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới trụ sở và trung tâm hành chính tại các địa phương trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn.

Sở Tài chính cho biết sẽ quán triệt nghiêm túc tinh thần Kết luận số 18-KL/TW. Thời gian tới, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh với quan điểm là không triển khai quy hoạch tỉnh (trong đó có nội dung trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh) một cách cơ học.

Thay vào đó, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu, quy mô, thời điểm và phương thức thực hiện quy hoạch.

Trước mắt, tỉnh tiếp tục sử dụng hiệu quả các trụ sở hiện hữu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Theo Sở Tài chính, việc bố trí lại trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Các phương án được xem xét có thể gồm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, đầu tư theo lộ trình hoặc huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Việc triển khai sẽ bảo đảm phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.