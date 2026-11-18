Ngày 18/11, tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh đã thông qua Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, hướng đến các tiêu chuẩn đưa tỉnh vươn lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Tây Ninh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 45% trở lên, phấn đấu đạt 50-55%. Mật độ đường giao thông đô thị đạt 6-8km/km2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100% tại khu vực đô thị và 98% tại khu vực nông thôn; phấn đấu đạt 100% trên toàn tỉnh.

Khu vực trung tâm xã Đức Hòa (Ảnh: An Huy).

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch được đặt mục tiêu đạt 85% tại khu vực đô thị, 80% tại khu vực nông thôn và phấn đấu đạt hơn 85% trên toàn tỉnh.

Để hướng tới mục tiêu đô thị loại I, Tây Ninh đề ra lộ trình phân loại các đô thị và thành lập thêm phường trong giai đoạn 2026-2028.

Trong năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành, thành lập 9 phường gồm Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu.

Đến quý II/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành phân loại, thành lập thêm khoảng 10-15 phường. Cùng giai đoạn này, Tây Ninh dự kiến hoàn thành phân loại 21 đô thị chuyển tiếp loại III và 5 đô thị chuyển tiếp loại II, gồm Tân An, Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng và Kiến Tường.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp (Ảnh: An Huy).

Giai đoạn 2027-2028, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành phân loại các đô thị mới đạt tiêu chuẩn loại II, gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và Bến Cầu - Mộc Bài. Các đô thị Đông Thành, Tân Trụ, Tân Châu và Thủ Thừa được định hướng phân loại đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đô thị, chương trình chú trọng phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh định hướng xây dựng công viên, cây xanh, hồ điều tiết tại các đô thị loại II và khu vực có nguy cơ ngập úng; từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước, công trình kiểm soát ngập, đồng thời tăng cường ứng dụng nền tảng số trong giám sát, cảnh báo thiên tai và quản lý đô thị.

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai chương trình theo từng giai đoạn, gắn các chỉ tiêu với danh mục dự án, nguồn vốn, cơ quan chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành.