Tây Ninh lập phương án ứng phó thiên tai 5 cấp độ

Ngày 19/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo 5 cấp độ rủi ro, từ tình huống cục bộ đến thảm họa trên phạm vi toàn tỉnh hoặc liên tỉnh, với trọng tâm phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở và chủ động sơ tán người dân.

Tây Ninh có diện tích 8.536km2, 96 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 19 xã biên giới giáp Campuchia. Địa hình trải từ vùng cao phía Bắc đến vùng thấp trũng Đồng Tháp Mười và khu vực hạ lưu ven sông chịu ảnh hưởng thủy triều, khiến địa phương đối mặt nhiều loại hình thiên tai.

Người dân đào đất đắp đê ngăn lũ tại xã Mộc Hóa, Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Giai đoạn 2021-2025, mưa lớn, dông, lốc, sét làm 13 người chết, 20 người bị thương, 2.755 căn nhà hư hỏng và 7.122ha sản xuất nông, lâm nghiệp bị thiệt hại.

Riêng năm 2025, lũ tại vùng Đồng Tháp Mười có nơi vượt báo động 3, gây thiệt hại ước hơn 95,6 tỷ đồng; 337 căn nhà bị ảnh hưởng, 2.524ha sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và khoảng 38.000m3 đất công trình bị sạt lở.

Theo phương án, với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây ngập diện rộng, tỉnh sẽ tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, thiết lập sở chỉ huy tiền phương, bảo đảm lương thực, nước uống, y tế và triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Khi tình huống ở cấp độ cao nhất, tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu người và khắc phục hậu quả.

Lũ dâng cao, ngập nhà dân ở xã Vĩnh Châu, Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Đối với ngập lụt, cao điểm được xác định từ tháng 8 đến tháng 11. Các biện pháp gồm: khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm, cống, đê bao, gia cố bờ bao và cảnh báo người dân. Khi ngập sâu, kéo dài, tỉnh sẽ sơ tán diện rộng, cứu trợ lương thực, nước sạch và duy trì các hoạt động thiết yếu.

Với hạn hán, xâm nhập mặn, địa phương chủ động điều tiết nguồn nước, vận hành hệ thống thủy lợi, lắp trạm bơm dã chiến, chuyển đổi cây trồng và cấp nước sinh hoạt. Trường hợp nghiêm trọng sẽ huy động nguồn nước ngoài tỉnh.

Sạt lở bờ sông, kênh, rạch được xác định có nguy cơ cao từ tháng 8 đến tháng 11. Tỉnh sẽ khoanh vùng nguy hiểm, cảnh báo, gia cố bờ, di dời tài sản, sơ tán người dân và tổ chức cứu hộ khi cần thiết.