Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị khởi công dự án đường trục kết nối Long An - Tân Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành thủ tục, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12.

Ban Giao thông tỉnh Tây Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương liên quan, khẩn trương ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điểm đầu của tuyến đường trục kết nối Long An - Tân Ninh giao với đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát đơn giá đất cụ thể để bồi thường trên toàn tuyến, bảo đảm hợp lý, tránh chênh lệch bất thường tại các khu vực giáp ranh.

Đường trục kết nối Long An - Tân Ninh là công trình trọng điểm của tỉnh, dài khoảng 74,317km, cùng tuyến kết nối quốc lộ 1 dài khoảng 2,38km. Dự án thành phần giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối có tổng mức đầu tư 3.868 tỷ đồng.

Phạm vi giải phóng mặt bằng đi qua phường Tân An, phường Long An và các xã Thủ Thừa, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ, Bến Cầu.

Tại phường Long An, nhà chức trách dự kiến thu hồi 255 thửa đất đoạn từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hùng Vương, với tổng diện tích hơn 47.521m2. Đoạn từ cầu Hùng Vương đến khu vực giáp ranh Thủ Thừa dự kiến có 85 thửa, diện tích hơn 86.537m2 được thu hồi.

Riêng khu vực tam giác Hùng Vương - Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Văn Đảnh, địa phương dự kiến thu hồi 20 thửa đất, diện tích 1.945m2.