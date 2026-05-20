Tây Ninh khởi công khu tái định cư hơn 30ha phục vụ dự án Vành đai 4 TPHCM

Ngày 20/5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư Hòa Khánh tại xã Hòa Khánh nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đây là hạng mục đầu tiên được triển khai, đồng thời là khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 6 khu tái định cư của dự án tại Tây Ninh.

Khu tái định cư Hòa Khánh có diện tích hơn 30ha, dự kiến bố trí gần 1.400 lô nền cho người dân thuộc 3 xã Hòa Khánh, Hậu Nghĩa và Đức Lập.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện lễ khởi công (Ảnh: A.H.).

Việc xây dựng khu tái định cư được xem là bước quan trọng nhằm bảo đảm nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tạo quỹ đất sạch để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Tây Ninh và toàn vùng.

Theo ông Hẳn, việc khởi công Khu tái định cư Hòa Khánh không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, kiểm soát nghiêm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm quốc gia này.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: A.H.).

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài gần 160km, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỷ đồng.

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, giảm áp lực giao thông nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km, lớn nhất toàn tuyến, bao gồm 3,8km cuối tuyến thuộc địa phận TPHCM.

Dự án dự kiến thu hồi hơn 700ha đất, ảnh hưởng đến hơn 5.000 hộ dân. Trong đó, 6 khu tái định cư có tổng diện tích gần 76ha; phần tuyến chính đi qua 15 xã với diện tích giải phóng mặt bằng hơn 626ha.