Tây Ninh khó kiểm soát 82 tàu cá, 16 tàu chưa xác định được vị trí

Ngày 20/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh có 187 tàu cá, gồm 47 tàu vùng bờ, 88 tàu vùng lộng và 52 tàu vùng khơi. Trong 140 tàu thuộc diện phải đăng kiểm, còn 39 tàu hết hạn đăng kiểm và chưa đăng kiểm lại.

Về giấy phép khai thác, từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã cấp mới, cấp lại 117 giấy phép. Tuy nhiên, chỉ 105 tàu có giấy phép còn hạn, chiếm 56,14%; 82 tàu chưa có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn.

Đối với TPHCM, Tây Ninh đã chuyển 45 hồ sơ tàu cá để thực hiện thủ tục cấp giấy phép theo hạn ngạch được công bố. Các chủ tàu đang liên hệ làm thủ tục.

Khu vực Cần Giờ (TPHCM) đang có nhiều tàu cá ở Tây Ninh neo đậu (Ảnh: Quang Đại).

Đáng chú ý, qua rà soát, 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động gồm 9 tàu vùng khơi và 73 tàu vùng bờ, vùng lộng. Trong 9 tàu vùng khơi, 7 tàu đã xác định vị trí neo đậu, một tàu bị chìm và một tàu mất tích, không liên lạc được.

Tỉnh đã kiểm soát được 66/82 tàu, còn 16 tàu chưa xác định, chưa kiểm soát được. Nguyên nhân chủ yếu do tàu đã chuyển nhượng qua nhiều chủ, chủ tàu không còn cư trú tại địa phương hoặc không liên lạc được.

Từ năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 21 trường hợp có dấu hiệu mất kết nối VMS (hệ thống biển báo điện tử) trên 6h và/hoặc vượt ranh giới khai thác. Trong đó, 10 trường hợp liên quan 9 tàu cá bị xử phạt với tổng số tiền 595 triệu đồng. Một trường hợp đang tiếp tục được xác minh. Tây Ninh chưa ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khó khăn lớn nhất là Tây Ninh không có biển, cảng cá, lực lượng kiểm ngư và đồn biên phòng tuyến biển. Tàu cá của tỉnh hoạt động, neo đậu tại nhiều địa phương ven biển nên tỉnh quản lý được hồ sơ, dữ liệu và VMS nhưng không trực tiếp kiểm soát toàn bộ việc xuất, nhập bến và hoạt động thực tế của tàu trên biển.

Tỉnh yêu cầu lập hồ sơ theo dõi toàn bộ 82 tàu, xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý từng trường hợp trước ngày 15/9; đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương ven biển nơi tàu Tây Ninh hoạt động, neo đậu.