Tây Ninh giải thể 9 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Ngày 5/6, theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh đã quyết định giải thể 9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh kể từ ngày 1/7.

Cùng với việc giải thể các đơn vị này, tỉnh triển khai phương án chuyển giao các dự án đầu tư đang quản lý nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Các công nhân đang thi công dự án đường ĐT789, đoạn qua xã Hưng Thuận, Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo quyết định, 9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực từ số 1 đến số 9 sẽ chấm dứt hoạt động. Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan thực hiện việc giải thể theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, tổ chức bàn giao hồ sơ, tài sản và con dấu theo quy định pháp luật.

Ông Trương Văn Dễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh, cho biết, việc giải thể nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời thực hiện chuyển giao, tiếp nhận các dự án đầu tư xây dựng đang quản lý, bảo đảm các công trình được triển khai liên tục và đúng quy định.

Đến ngày 31/5, tổng số nhân sự tại 9 ban là 83 người, gồm 64 viên chức và 19 người lao động. Quá trình giải thể phải hoàn tất việc bàn giao nhân sự, tài chính, công nợ, tài sản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động.

Dự án đường ĐT789 đang thi công và sắp về đích (Ảnh: An Huy).

Theo phương án sắp xếp, viên chức sẽ được xem xét bố trí theo nguyện vọng và nhu cầu của các Ban Quản lý dự án cấp xã hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Đối với người lao động, việc bố trí tiếp tục làm việc được thực hiện trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương.

Trước khi chấm dứt hoạt động, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực phải hoàn tất quyết toán tài chính, xử lý công nợ, đóng tài khoản giao dịch, mã số thuế, chốt bảo hiểm, bàn giao chữ ký số và hồ sơ tài chính; đồng thời kiểm kê, xử lý tài sản và bàn giao trụ sở làm việc theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, phân loại và tổ chức bàn giao toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng đang được quản lý cho các đơn vị tiếp nhận.

Các đơn vị phải lập danh mục đầy đủ các dự án đang triển khai, dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, dự án đã quyết toán nhưng còn công nợ hoặc thời gian bảo hành. Đồng thời rà soát các dự án còn tồn tại vướng mắc liên quan đến hợp đồng, thanh toán, giải phóng mặt bằng, đất đai, thanh tra, kiểm toán hoặc các nghĩa vụ tài chính, pháp lý khác.

Tỉnh Tây Ninh yêu cầu quá trình chuyển giao phải bảo đảm không làm gián đoạn việc thi công, thanh toán, quyết toán, bảo hành cũng như công tác quản lý, khai thác công trình sau khi các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực chấm dứt hoạt động.