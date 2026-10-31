Tây Ninh gấp gáp sửa đường ĐT823B đang hư hỏng nghiêm trọng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng khẩn trương sửa chữa đường ĐT823B (Kênh Tây), đoạn qua xã Mỹ Hạnh và Đức Lập.

Theo ông Chương, công tác sửa chữa được triển khai từ ngày 29/10. Các phương tiện vận chuyển đá để san lấp những vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, sau đó thảm nhựa lại mặt đường, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng đang sửa chữa lại tuyến đường (Ảnh: Minh Huy).

“Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, việc sửa chữa sẽ hoàn thành, giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Đoạn đường hư hỏng dài khoảng 11km”, ông Chương nói.

Đường ĐT823B được tỉnh giao Công ty CP Đầu tư Đức Hòa III - Resco thực hiện nâng cấp, mở rộng, duy tu và bảo dưỡng. Tuy nhiên, mưa kéo dài kết hợp triều cường gây ngập, đọng nước, khiến mặt đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong khu vực.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý tuyến đường, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, san gạt mặt đường và khắc phục những vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất tỉnh bố trí khoảng 70 tỷ đồng để sửa chữa tổng thể các vị trí xuống cấp trên tuyến, dự kiến trong giai đoạn 2027-2028.

Tuyến đường ĐT823B xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: N.H.).

Phương án dự kiến xử lý nền đường, thảm bê tông nhựa tại những đoạn không bị ảnh hưởng triều cường. Đối với các đoạn thường xuyên ngập nước, cơ quan chức năng sẽ xem xét sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đã trình Sở Tài chính, đề xuất bố trí hơn 180 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đường ĐT823B đoạn từ ĐT824 đến ĐT825 và đào thông kênh 8, nhằm khắc phục hư hỏng mặt đường, cải thiện khả năng thoát nước khu vực.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2027-2029, có phạm vi tổng thể dài khoảng 8,34km, trong đó chiều dài thực hiện khoảng 6,36km, không tính đoạn thuộc Khu công nghiệp Nam Thuận. Điểm đầu tại Km0+500, tiếp nối đường ĐT823B hiện hữu ở vòng xoay Lê Long; điểm cuối giao với ĐT824.