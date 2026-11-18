Ngày 18/11, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 76.500 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê, tương ứng 4,6 triệu m2 sàn.

Theo Nghị quyết của HĐND, chỉ tiêu trên gồm 41.500 căn nhà ở xã hội và 35.000 căn nhà cho thuê. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đưa vào sử dụng 6.000 căn, gồm 4.000 căn nhà ở xã hội và 2.000 căn nhà cho thuê.

HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 8 vào sáng nay (Ảnh: An Huy).

Chương trình xác định ưu tiên phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tập trung vào nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho thuê và nhà có giá phù hợp. Việc phát triển nhà ở được định hướng gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn và nhu cầu thực tế của người dân.

Đối với nhà ở thương mại và các khu đô thị mới, tỉnh định hướng phát triển tại khu vực đô thị và những khu vực được quy hoạch phát triển đô thị. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm dự kiến khoảng 65 triệu m2.

Về phát triển đô thị đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt ít nhất 45%, phấn đấu đạt 50-55%. Tỉnh cũng hướng đến thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 98% tại nông thôn; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 85% ở đô thị và 80% ở nông thôn.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp (Ảnh: An Huy).

Chương trình đồng thời định hướng rà soát, cơ cấu lại các khu dân cư và dự án phân lô chưa bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khuyến khích phát triển nhà chung cư, nhà cao tầng nhằm sử dụng đất hiệu quả hơn.

Để thực hiện chương trình, nhu cầu vốn đầu tư phát triển đô thị đến năm 2030 ước khoảng 60.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh khoảng 22.000 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các mục tiêu trên đặt ra yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, khả năng huy động nguồn lực và nhu cầu nhà ở thực tế, nhất là đối với người thu nhập thấp và công nhân. Riêng mục tiêu đưa vào sử dụng 6.000 căn nhà ở xã hội, nhà cho thuê trong năm 2026 cần được theo dõi theo tiến độ triển khai và khả năng hoàn thành của từng dự án.