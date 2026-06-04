Tây Ninh bàn giao gần 98% mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 4/6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực đã chi trả 2.982,76 tỷ đồng, đạt 94,94% tổng kinh phí của dự án thành phần bồi thường, tái định cư phục vụ thi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Số tiền trên được chi trả cho 2.198/2.273 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, phường Trảng Bàng đã chi trả cho 1.146/1.166 hộ; phường Gò Dầu 925/974 hộ; xã Bến Cầu 127/133 hộ.

Điểm đầu cao tốc TPHCM - Mộc Bài giao với Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: An Huy).

Các hộ dân đủ điều kiện tái định cư được bố trí nơi ở mới tại xã Hưng Thuận với 402 nền, phường Gò Dầu 169 nền và xã Bến Cầu 247 nền.

Đến nay, địa phương đã bàn giao 25,7km trong tổng số 26,3km mặt bằng của dự án, đạt hơn 97%.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, khi lập dự án, kinh phí bồi thường, tái định cư dự kiến hơn 1.367 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên cơ sở phương án bồi thường được duyệt bổ sung, tổng kinh phí được xác định là 3.141 tỷ đồng. Việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng làm tổng mức đầu tư dự án tăng thêm 2.245 tỷ đồng.

Hướng tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Đồ họa: An Huy).

Do vượt tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu, Ban Giao thông tỉnh Tây Ninh đã thực hiện thủ tục tạm ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất và nguồn vốn ứng trước của Tỉnh ủy Tây Ninh để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Trước đó, HĐND TPHCM đã thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 3.749 tỷ đồng. Tây Ninh đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo tổng mức đầu tư mới.

Sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh, Ban Giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện các bước cần thiết để hoàn trả nguồn vốn đã tạm ứng.