Taxi lật nghiêng sau khi tông ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM

Sáng 24/8, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đang làm rõ vụ taxi công nghệ tông một xe khác rồi lật nghiêng giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, hơn 4h cùng ngày, tài xế lái taxi công nghệ mang biển số 60H-405.xx chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, theo hướng từ quốc lộ 1K đi đường Hai Bà Trưng.

Khi gần đến điểm giao với đường Nguyễn Văn Cừ (phường Đông Hòa), phương tiện bất ngờ lao lên vỉa hè bên phải, tông vào ô tô biển số 50E-891.xx đang đậu.

Vụ va chạm làm ô tô mang biển số 50E... lao về trước, tông vào một cây xanh; còn ô tô 60H... lật nghiêng giữa đường.

Tai nạn khiến xe 50E... hư hỏng nặng ở phần đầu và đuôi. Riêng tài xế xe 60H... đã rời khỏi hiện trường sau đó.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa làm rõ nguyên nhân.

Đến sáng nay, các phương tiện được xe cứu hộ di dời khỏi hiện trường.