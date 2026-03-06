Tàu thủy đâm cầu Ghềnh, nhiều đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn bị hủy

Trưa 6/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sự cố tàu hàng đâm vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) khiến một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng. Đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tạm thời, khu gian Biên Hòa - Dĩ An bị phong tỏa, nhiều chuyến tàu Bắc - Nam bị ảnh hưởng, cung đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn.

Theo lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, khoảng hơn 10h sáng nay, tàu SE22 chở hơn 200 hành khách xuất phát từ ga Sài Gòn đi miền Bắc. Khi đến ga Dĩ An (TPHCM) bộ phận chạy tàu nhận thông báo cầu Ghềnh bị tàu hàng đâm hư hỏng nên đoàn tàu phải dừng tại đây.

Tàu chở hàng va chạm vào cầu Ghềnh (Ảnh: Phú Việt).

Trong hôm nay, đơn vị hủy chạy đoàn tàu này và hoàn trả tiền vé cho hành khách, không thu phí. Hành khách có nhu cầu xuống tại ga Dĩ An sẽ xuống tại đây; những hành khách khác muốn quay lại ga Sài Gòn sẽ được đưa về lại nơi xuất phát. Theo dự kiến, việc sửa chữa cầu có thể kéo dài nên đoàn tàu không thể tiếp tục hành trình. Bên cạnh đó, các đoàn tàu TN4 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong hôm nay cũng tạm thời hủy chuyến. Đối với các đoàn tàu khác, ngành đường sắt sẽ theo dõi tình hình khắc phục sự cố cầu Ghềnh để đưa ra phương án tiếp theo.

“Cầu bị hư hỏng nên chưa thể xác định thời điểm tàu chạy trở lại, phải chờ tình hình sửa chữa”, vị này cho biết.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 6/3, tàu thủy chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hoá An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào một nhịp cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai (phường Biên Hòa, Đồng Nai). Vụ va chạm khiến 6 xe máy người dân đang đi trên cầu (phần cầu đường bộ) bị ngã vào lan can cầu, nhiều người bị thương. Vụ va chạm khiến đường ray bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng.

Vụ va chạm khiến đường ray qua cầu Ghềnh bị xô lệch (Ảnh: Hoàng Bình).

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy nối từ cù lao Hiệp Hoà (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phong toả khu gian Biên Hoà - Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra. Cách đây 10 năm, cầu Ghềnh từng bị sà lan đâm sập cầu khiến nhiều xe máy và người đi đường rơi xuống sông.