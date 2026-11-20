Ngày 20/11, tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ cùng 294 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Bảo vệ An ninh quân đội và Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ (Ảnh: A Núi).

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng (ngày 20-22/11), chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; sĩ quan, thủy thủ sẽ tham gia giao lưu thể thao và tham quan một số địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, chuyến thăm của tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Chỉ huy tàu nhận hoa chào mừng của lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

INS Sahyadri (F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đa nhiệm thuộc lớp Shivalik, do Ấn Độ tự thiết kế và đóng. Tàu được biên chế vào Hải quân Ấn Độ năm 2012, có chiều dài hơn 142m, rộng hơn 16m.

Tàu được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại như tên lửa đối hải, tên lửa phòng không, pháo hạm, ống phóng ngư lôi, rocket chống ngầm và hệ thống phòng thủ tầm gần. Tàu có khả năng mang theo máy bay trực thăng kết hợp cùng hệ thống tác chiến điện tử.

Trước đó, vào tháng 7/2025, ba tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu khu trục INS Delhi, tàu hộ vệ chống ngầm Kiltan và tàu chở dầu Shakti, cũng đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng.