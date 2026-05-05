Tặng giấy khen 3 cá nhân khống chế kẻ giết vợ, giải cứu cháu bé 2 tuổi

Ngày 5/5, lãnh đạo UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đã tặng giấy khen cho 3 người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vì có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Các cá nhân gồm: ông Nguyễn Hữu Minh Phúc, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Thủy Ba; ông Dương Quốc Tỉnh, Tổ phó Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Thủy Ba; ông Tôn Đức Hòa, Tổ viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Cửa Tùng (cùng thuộc xã Cam An).

Lãnh đạo UBND xã Cam An trao giấy khen đến 3 cá nhân (Ảnh: UBND xã Cam An).

Trước đó, trưa 18/4, Bùi Đặng Châu (31 tuổi, trú tại xã Cam Lâm) sau khi đi ăn giỗ đã về nhà mẹ vợ là bà Đ.T.P. (55 tuổi, trú tại xã Cam An) để ở.

Do mâu thuẫn với vợ, Châu xuống bếp lấy hung khí đâm vợ là chị H.T.T.T. (27 tuổi), khiến nạn nhân tử vong. Thấy con gái bị tấn công, bà P. vào can ngăn thì bị Châu gây thương tích ở vùng hông trái.

Đối tượng Bùi Đặng Châu tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Sau khi gây án, Châu ẵm con ruột 2 tuổi bỏ trốn. Nhận tin báo, các thành viên của tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được khen thưởng ở trên đã phối hợp Công an xã Cam An khẩn trương truy bắt đối tượng Châu, giải cứu cháu bé an toàn.

Nghi phạm sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa để củng cố hồ sơ, khởi tố về tội Giết người.