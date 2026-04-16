Tăng cường vai trò nghị viện, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ năm, 16/04/2026 - 21:01

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, việc duy trì hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng.

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nền kinh tế năng động, phát triển nhanh trong khu vực. Quan hệ giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ và không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh tế mà còn cả các khía cạnh chính trị và chiến lược.

Đại diện Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này nhận thấy có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, công nghệ và đặc biệt là ngành công nghiệp Halal, góp phần nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nữa và mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 40 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đầu tư vào Việt Nam. Thực tế này cho thấy ngày càng có nhiều các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam, thể hiện tiềm năng mở rộng đầu tư đáng kể theo cả hai chiều.

Tọa đàm có sự hiện diện của các nhà đầu tư và đại diện nhiều công ty, hứa hẹn mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước. Những bước đi quan trọng này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác thể chế và mở đường cho đầu tư cũng như hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Đánh giá cao Bộ Tài chính Việt Nam cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tọa đàm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đây không chỉ là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư và thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống gần 50 năm - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là một quốc gia ổn định, thân thiện, an toàn; là điểm đến đầu tư hấp dẫn, trung tâm sản xuất năng động và nền kinh tế có mức độ hội nhập cao.

Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới, với tổng vốn FDI thu hút lũy kế đạt khoảng 530 tỷ USD, trong đó năm 2025 Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định và bền vững của dòng vốn này với tổng vốn đăng ký đạt trên 38,4 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả trên có được trước hết là nhờ Việt Nam luôn duy trì được môi trường chính trị - xã hội ổn định, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cùng với đó, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng hấp dẫn và cạnh tranh. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất thế giới và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng.

Về khuôn khổ pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chỉ tính riêng trong năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh hơn.

Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất hợp lý, nguồn lao động trẻ, năng động và khả năng thích ứng nhanh, hệ thống hạ tầng, khu công nghiệp và logistics được cải thiện mạnh mẽ, trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Đặc biệt, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giúp mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức từ toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định mục tiêu đưa đất nước trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao ở khu vực châu Á; một đối tác chiến lược, một mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Việt Nam không chỉ tham gia mà sẽ chủ động tham gia ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị; Việt Nam không chỉ sản xuất, mà còn đổi mới sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ.

Hỗ trợ hiệu quả cho hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và hướng tới phát triển bền vững.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị - ngoại giao được duy trì tốt đẹp thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; hợp tác kinh tế - thương mại có bước phát triển tích cực; giao lưu văn hóa và nhân dân ngày càng được tăng cường.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa châu Á và châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, là cửa ngõ quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những lợi thế bổ trợ này chính là nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy mô và kết quả hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt khoảng 2,3 tỷ USD năm 2025.

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu thế chủ đạo, việc nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đưa ra một số định hướng lớn để hai bên triển khai trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trong đó có kênh hợp tác nghị viện; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn chính sách, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác toàn diện. Đồng thời, hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau như công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics; các lĩnh vực mới mang tính chiến lược như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, cần chú trọng phát triển các hành lang vận tải và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai khu vực. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp hai nước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc phát huy vai trò của nghị viện trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát thực hiện các cam kết hợp tác, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới sâu sắc hơn, thực chất và hiệu quả hơn; tạo xung lực cho sự phát triển của mỗi nước; đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Tại tọa đàm, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hai nước tập trung thảo luận về những tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.