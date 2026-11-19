Ngày 19/11, đại diện Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết Bộ Tài chính đã có quyết định tặng Bằng khen anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên gác chắn đường ngang tại Đà Nẵng, vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu nữ sinh khỏi nguy cơ va chạm với xe container.

Anh Thành là nhân viên gác chắn đường ngang thuộc Cung cầu đường Kim Liên, phân đoạn Hải Vân, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (đơn vị thành viên của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam).

Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên gác chắn đường sắt thuộc Cung cầu đường Kim Liên (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cũng biểu dương và thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần dũng cảm, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người dân khi lưu thông qua khu vực đường ngang của anh Thành.

Anh Thành cho biết rất bất ngờ và xúc động khi biết mình được Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Anh xem đây là niềm vinh dự, đồng thời là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

Qua sự việc, anh mong người dân nâng cao cảnh giác khi đi qua đường ngang, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện có kích thước lớn như xe container.

Camera ghi lại hành động của anh Thành (Ảnh: Otofun).

Như Dân trí đã thông tin, vào 7h36 ngày 28/10, sau khi tàu hỏa vừa đi qua, anh Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) phát hiện một nữ sinh đi xe đạp điện có ý định quay đầu tại khu vực đường ray, đúng lúc xe container đang tiến đến gần.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Thành lập tức lao ra khỏi chốt gác, phát tín hiệu khẩn cấp và kịp thời chặn xe đạp điện của nữ sinh, giúp em thoát khỏi nguy cơ va chạm với xe container trong gang tấc.

Theo anh Thành, nữ sinh mặc áo mưa, đội mũ kín nên có thể bị hạn chế tầm nhìn. Trong khi đó, xe container có nhiều điểm mù, đặc biệt ở hai bên thân, khiến tài xế khó quan sát những phương tiện đi quá gần.

Khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi, anh Thành cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự quyết đoán cùng kỹ năng xử lý tình huống chuẩn xác của mình.