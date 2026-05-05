Tặng bằng khen của Thủ tướng cho HLV Kim Sang Sik và 3 trợ lý người Hàn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780 của Thủ tướng về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

Bốn cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng gồm:

1. Ông Kim Sang Sik (quốc tịch Hàn Quốc), Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia

2. Ông Yoon Dong Hun (quốc tịch Hàn Quốc), Trợ lý Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia

3. Ông Lee Jung Soo (quốc tịch Hàn Quốc), Trợ lý Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia

4. Ông Lee Woon Jae (quốc tịch Hàn Quốc), Trợ lý Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia

HLV Kim Sang Sik đã dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33 (Ảnh: VGP).

U22 Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 với lực lượng trẻ trung nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik nhanh chóng khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu.

Ngay từ vòng bảng, đội bóng áo đỏ đã thể hiện phong độ ổn định khi lần lượt vượt qua các đối thủ như U22 Lào và U22 Malaysia, qua đó giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng.

Ở bán kết, U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines - đội bóng gây nhiều khó khăn với lối chơi kỷ luật. Dù gặp không ít trở ngại, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn biết cách kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 2-0, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan diễn ra kịch tính đúng với tính chất của một “trận cầu đinh” khu vực. Dù bị dẫn trước nhưng với sự kiên định, U22 Việt Nam đã từng bước lấy lại thế trận và gỡ hòa 2-2 trong thời gian chính thức. Bước sang hiệp phụ, bản lĩnh và thể lực giúp đội bóng áo đỏ ghi thêm bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2, qua đó chính thức giành Huy chương Vàng.

Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.