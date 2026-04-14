Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói về "6 làm", "3 đáng"

Ngày 14/4, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Hùng, bước vào nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi chính quyền tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, phát huy đoàn kết, kỷ cương với phương châm “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”.

“Mục tiêu xuyên suốt là làm cho thành phố phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả của UBND thành phố”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng cho biết, trong giai đoạn 2026-2031, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án, đẩy mạnh đầu tư công, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đà Nẵng cũng định hướng tập trung phát triển các cực tăng trưởng mới như Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu, phát triển đô thị phía nam, thúc đẩy logistics, công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế, hướng tới xây dựng thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư.

Tập thể lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại kỳ họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại với trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao.

Vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, hướng tới nâng cao đời sống người dân, nhất là khu vực miền núi, phát triển giáo dục, y tế, việc làm, giữ gìn bản sắc văn hóa, kế thừa và lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân văn của thành phố “5 không, 3 có, 4 an”, xây dựng Đà Nẵng đáng sống, an bình, văn minh, hiện đại.

Tân Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe người dân, xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, hiệu lực, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.