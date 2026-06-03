Tạm ngưng lưu thông qua cầu tạm sông Mã Đà ở Đồng Nai

Theo Công an xã Tân Lợi, trong những ngày gần đây, khu vực xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nước sông Mã Đà dâng cao khiến cầu tạm bắc qua sông Mã Đà nối liền xã Tân Lợi và phường Trị An bị hư hỏng nặng, phương tiện giao thông không thể di chuyển qua lại.

Lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa (Ảnh: Công an xã Tân Lợi).

Công an xã Tân Lợi thông báo để người dân biết đề phòng, không di chuyển phương tiện qua tuyến đường này đến khi sự cố được khắc phục. Tại hai điểm dẫn vào cầu tạm đã được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa.

Cây cầu tạm bắc qua sông Mã Đà hiện là nút thắt trên trục đường kết nối từ Biên Hòa (Đồng Nai cũ) đến Đồng Xoài (Bình Phước cũ). Kể từ khi có cầu tạm này, người dân hai bờ đã có thể qua lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giao thương.