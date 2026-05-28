Tạm cấm hoàn toàn cầu Trường Tiền vào buổi đêm từ 1/6

Ngày 28/5, Ban quản lý dự án Đường bộ miền Trung, thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) phát đi thông báo về việc tổ chức phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công, sửa chữa cầu Trường Tiền tại thành phố Huế.

Dự án sửa chữa cầu Trường Tiền sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/6, thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 150 ngày. Hạng mục sửa chữa cầu Trường Tiền thuộc dự án km834 quốc lộ 1 đã được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt.

Cầu Trường Tiền tại Huế sẽ trải qua đợt sửa chữa kéo dài 150 ngày (Ảnh: Đình Hoàng).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, do tác động của thời gian và thời tiết, một số bộ phận của cầu Trường Tiền đã có dấu hiệu xuống cấp. Do đó, đơn vị thi công sẽ sửa chữa các bộ phận kết cấu thép bị han gỉ, mất tiết diện; sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu nhằm hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp, duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình.

Để phục vụ thi công, sửa chữa công trình, cơ quan chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu Trường Tiền bắt đầu từ 21h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau từ ngày 1/6. Người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển qua lại giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Hương trong khung giờ này có thể chuyển hướng lưu thông qua các cầu lân cận như Phú Xuân, Dã Viên, Chợ Dinh.

Khi thành phố Huế tổ chức các sự kiện liên quan đến cầu Trường Tiền, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp đảm bảo hoạt động chung, có thể dừng thi công trong trường hợp cần thiết.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Đường bộ miền Trung cho biết đơn vị sẽ cấm hoàn toàn một bên lề bộ hành của cầu để tập kết máy móc thiết bị thi công, bên còn lại lưu thông bình thường.