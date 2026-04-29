Tài xế xe khách bị phạt 11 triệu đồng vì trả khách trên đường cao tốc

Ngày 29/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản xử phạt với tài xế T.N.T. (SN 1982, quê Tuyên Quang) do có hành vi trả khách trên đường cao tốc.

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 11 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h49 ngày 25/4, tài xế T. điều khiển ô tô khách mang BKS 88B-011.xx, di chuyển tới km18+390 cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang (đoạn qua xã Đoan Hùng, Phú Thọ), và có hành vi trả khách trên đường cao tốc. Hành vi này của tài xế T. đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Phú Thọ đã xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để lập biên bản vi phạm hành chính.