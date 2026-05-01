Tài xế xe BMW có hơi men bị phạt 19 triệu đồng trong đêm 30/4

Sáng 1/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu ăn uống, liên hoan của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia. Trước tình hình đó, CSGT Hà Nội đã bố trí lực lượng, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố trong nhiều khung giờ.

CSGT xử phạt tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu BMW (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đơn cử, trong đêm 30/4, Đội CSGT đường bộ số 6 lập nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng. Khoảng 20h42 tại đường Nguyễn Phong Sắc, CSGT phát hiện anh N.V.L. (SN 1959, ở Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu BMW BKS 30L-509.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,355mg/lít khí thở.

Tiếp đó, lúc 21h, trên đường Tôn Thất Thuyết, một tổ công tác khác của Đội 6 phát hiện anh C.V.N. (SN 1976, ở Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Camry BKS 30A-904.xx vi phạm ở mức 0,338mg/lít khí thở.

Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm soát nồng độ cồn trong đêm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Với vi phạm nêu trên, cả 2 tài xế ô tô đều bị CSGT lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Cũng trong đêm 30/4, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến phố Trần Nhật Duật. Ghi nhận từ 20h đến 21h30, tổ công tác đã phát hiện 4 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm.

Điển hình, lúc 20h25, CSGT phát hiện anh T.V.D. (SN 1968, ở Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 59T1-242.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,150mg/lít khí thở. Làm việc với cảnh sát, người này thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước đó và đang lái xe từ quán nhậu trở về nhà.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị này sẽ triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng phối hợp với công an cấp xã, tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ buổi tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.