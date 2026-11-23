Ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt anh Q.C.T. (SN 1996, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô tải cơi nới thành thùng; ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng có thu tiền. Với các lỗi trên, mức phạt đối với anh T. là 12,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ chiếc xe tải do anh T. điều khiển là Công ty TNHH T.P.K.B., do có hành vi đưa xe tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật; giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa có thu tiền trái quy định.

Hình ảnh chiếc xe tải vi phạm bị người dân ghi hình (Ảnh: Cắt từ clip).

Với các lỗi trên, Phòng CSGT Hà Nội đã xử phạt Công ty TNHH T.P.K.B. số tiền 104 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trong 2 tháng.

Cục CSGT cho biết, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 116,5 triệu đồng.

Trước đó, chiều 22/11, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Hà Nội đã dừng, kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 19B-173.xx lưu thông trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, do xe này có dấu hiệu cơi nới thành thùng.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định xe có chiều cao thành thùng vượt 395mm so với thiết kế được kiểm định.

Cục CSGT cho biết, việc tự ý cơi nới thành thùng xe không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ chở hàng quá tải, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.