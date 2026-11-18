Sáng 18/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ nam tài xế tử vong trong ô tô.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông H.T.D. (44 tuổi, ngụ phường Dĩ An) lái chiếc ô tô 5 chỗ chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội.

Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở cổng Khu công nghệ cao (phường Linh Xuân), tài xế có biểu hiện co giật. Phát hiện vụ việc, người dân tìm cách hỗ trợ sơ cứu.

“Tài xế cảm thấy có điều bất thường nên đã chủ động mở sẵn chốt cửa. Nhờ vậy, người dân có thể mở cửa xe để sơ cứu và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nạn nhân đã tử vong”, nhân chứng kể.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân đến hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, ông D. làm việc tại một công ty ở Khu công nghệ cao. Thời điểm trên, nạn nhân đang lái ô tô từ nhà đến công ty.