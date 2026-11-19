Hơn 19h ngày 19/11, cơ quan chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc gặp sự cố trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua ấp 23, xã Nhà Bè, TPHCM.

Khoảng 17h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo chở nhiều bó sắt, với tổng trọng lượng hàng hóa hàng chục tấn, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng về đường Nguyễn Văn Linh.

Loạt bó sắt trượt về phía trước, đè sập cabin xe đầu kéo trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến khu vực nói trên, phương tiện này bất ngờ gặp sự cố. Các bó sắt trên rơ-moóc đồng loạt trượt mạnh về phía trước, lao vào phía cabin.

Cú va đập mạnh khiến phần đầu xe bị đẩy sập, biến dạng nghiêm trọng. Tại hiện trường, một ống sắt lớn còn trượt khỏi vị trí, rơi xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại. Tuy nhiên, may mắn không có người đi đường bị sắt va trúng. Tài xế cũng kịp thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an xã Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, điều tiết giao thông.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sự cố có thể do tài xế phanh gấp, khiến các bó sắt trên rơ-moóc trượt mạnh về phía trước, đẩy sập cabin.