Chiều 24/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P.Đ.L. (SN 1972, trú xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, sáng 14/11, tại nút giao giữa quốc lộ 1A và đường Tiên Sơn (thuộc tổ dân phố Hưng Lợi, phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), ô tô mang biển kiểm soát 38A-419.xx rẽ phải khi đèn tín hiệu giao thông đang màu đỏ. Khu vực này không có đèn tín hiệu hoặc biển phụ cho phép phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ.

Cảnh tài xế điều khiển ô tô vượt đèn đỏ (Ảnh: Cắt từ camera hành trình).

Qua xác minh, người điều khiển ô tô là ông L.. Theo cảnh sát, tài xế cho rằng nút giao này không có camera phạt nguội nên rẽ phải trong tình huống trên. Tuy nhiên, hành vi vi phạm đã được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại.

Tiếp nhận hình ảnh, video do người dân cung cấp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A xác minh vụ việc. Ngày 20/11, lực lượng chức năng mời ông L. đến trụ sở làm việc.

Tại đây, sau khi xem lại video ghi nhận sự việc và được giải thích các quy định pháp luật, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và hệ thống báo hiệu đường bộ. Việc cố tình vi phạm không chỉ dẫn đến mức xử phạt nghiêm khắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn của bản thân và những người xung quanh.