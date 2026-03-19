Tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng vì đi ngược chiều trên đường có biển cấm

Ngày 19/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản xử phạt anh N.Q.T. (SN 1983, ở xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều đường.

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển ô tô đi ngược chiều đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 8h ngày 6/3, tài xế T. điều khiển ô tô biển số 30E-153.xx, có hành vi quay đầu xe và đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị camera hành trình của phương tiện khác ghi lại.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, chiếc ô tô của anh T. điều khiển đi qua nút giao, sau đó nam tài xế đã điều khiển ô tô quay đầu đi đoạn đường ngược chiều khoảng 3m. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt không điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên các tuyến đường có biển cấm.