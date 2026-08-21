Tài xế dính cồn mức kịch khung vẫn "xung phong" chở bạn về nhà

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 20/8, tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) tuần tra, xử lý các trường hợp tài xế ô tô, lái xe máy vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội).

Cảnh sát cho biết vào khung giờ buổi tối và ban đêm, tình trạng người dân sử dụng rượu, bia có xu hướng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông, chính vì vậy, lực lượng chức năng đã lập nhiều tổ công tác để tuần tra, xử lý nghiêm hành vi này.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với anh Q.V.H. (Ảnh: Trần Thanh).

Đơn cử, lúc 21h30 ngày 20/8, cán bộ trong tổ công tác phát hiện tài xế Q.V.H. (quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 36E1-291.xx, di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Phát hiện CSGT, nam tài xế đã quay đầu xe, lao lên vỉa hè hòng bỏ chạy. Tuy nhiên cán bộ trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chống quay đầu đã khống chế được người vi phạm.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh H. vi phạm ở mức kịch khung là 0,443mg/lít khí thở. Với vi phạm này, nam tài xế sẽ đối diện mức phạt 9 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là 0,443mg/lít khí thở (Ảnh: Trần Thanh).

"Hôm nay tôi đi uống bia với bạn để giải nhiệt do mấy hôm nay trời oi bức. Tôi không ngờ hôm nay cảnh sát lại lập chốt trên đường này. Tôi mong các đồng chí thông cảm, bỏ qua cho lần này", nam tài xế trình bày với cán bộ trong tổ công tác.

Tiếp đó, lúc 21h55, CSGT phát hiện tài xế T.T.T. (SN 1995, quê Tuyên Quang) điều khiển xe máy mang BKS 22B1-744.xx, phía sau xe chở theo một người đàn ông khác, nên dừng xe để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế T. vi phạm ở mức rất cao - 0,547mg/lít khí thở.

Tài xế T. vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung nhưng vẫn lái xe máy chở theo bạn mình về nhà (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi vừa ngồi uống với bạn được vài cốc bia. Do thời tiết nắng nóng nên mấy anh em chúng tôi có rủ nhau đi nhậu. Lúc về nhà tôi chủ quan nên đã tự điều khiển xe máy", anh T. nói với tổ công tác và bị CSGT lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát tiếp tục lập biên bản xử phạt với một lái xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,325mg/lít khí thở. Khi bị cảnh sát kiểm tra, người này vẫn cãi "bản thân chưa uống một giọt bia rượu nào".

Trong ca làm việc đêm 20/8, lực lượng chức năng đã xử lý 8 trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn. CSGT cũng kiểm tra hàng trăm tài xế ô tô nhưng không phát hiện vi phạm.

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, theo Nghị định 168/2024, các trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung sẽ bị xử phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

"Mặc dù mức xử phạt đã tăng cao, nhưng nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan. Họ nghĩ rằng CSGT sẽ ít hoặc không xử lý vi phạm vào buổi tối, đêm muộn, hoặc tại các tuyến đường vắng vẻ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với những trường hợp vi phạm quá khích, khi làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT luôn phải giữ đúng điều lệnh, tác phong, ứng xử chuẩn mực nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm", vị Thượng tá CSGT chia sẻ.