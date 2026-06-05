Tài xế cầm micro hát karaoke khi đang điều khiển xe khách

Ngày 5/6, đại diện Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã xác minh, xử lý tài xế cầm micro hát karaoke trong khi đang điều khiển xe.

Hôm 3/6, clip ghi cảnh một nam tài xế vừa điều khiển xe lưu thông trên đường, vừa cầm micro hát karaoke lan truyền trên các diễn đàn giao thông.

Hình ảnh tài xế V.V.T. vừa điều khiển xe, vừa cầm micro hát karaok được bạn đi cùng livestream (Ảnh cắt từ clip).

Từ thông tin phản ánh, Trạm CSGT Diễn Châu (Tổ địa bàn Quỳnh Lưu) đã mời anh V.V.T. (SN 1997, trú tại xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) - tài xế xuất hiện trong clip - đến làm việc.

Theo trình bày của anh T., chiều 3/6, khi đang điều khiển xe khách biển số 29B-094.xx lưu thông trên quốc lộ 48B để về nhà, nam tài xế bảo bạn đi cùng bật micro hát để thử loa. Trong khi tài xế T. hát người đi cùng đã quay và livestream (phát trực tiếp) lên trang cá nhân. Thời điểm vừa điều khiển xe vừa hát, nam tài xế không thắt dây an toàn.

Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.V.T. về hành vi dùng tay cầm và sử dụng các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Với 2 hành vi vi phạm nêu trên, tài xế V.V.T. bị phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.