Ngày 18/11, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa lập biên bản xử phạt với anh T.Q.L. (SN 2004, quê Phú Thọ), do có hành vi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh của CSGT; vượt đèn đỏ; không có gương chiếu hậu; không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe.

Anh L. tại trụ sở CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, với 6 lỗi vi phạm nêu trên, anh L. sẽ đối diện với mức xử phạt 23 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 7h50 ngày 17/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường Âu Cơ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe máy biển kiểm soát 19AA-168.xx chạy với tốc độ 93/60km/h, vượt quá 33km/h so với tốc độ tối đa cho phép.

Tổ công tác sau đó ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và vượt đèn đỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã xác minh người điều khiển vi phạm là T.Q.L..

Lực lượng CSGT cho biết, việc các tài xế liên tiếp chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và tín hiệu đèn giao thông làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.